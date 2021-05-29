29 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Giresunspor Trabzonspor'dan ayrılan Marlon'a talip oldu

Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Süper Lig ekibi talip oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika transfer haberleri: 'in yeni ekibi , Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Brezilyalı sol bek Marlon'a talip oldu. ( haberi)

'in yeni ekiplerinden 'un, sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusu için devreye girdiği iddia edildi.

61Saat'in derlediği ve yerel basınında yer alan habere göre; ligin yeni ekibi GZT , ile ilk teması kurup Marlon'un transferi için girişimlerde bulunacak.

Trabzonspor formasıyla 38 karşılaşmada görev alan Marlon bordo mavili formayla 1 asist yaparken kazanma başarısı göstermişti.

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