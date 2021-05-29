29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Giresunspor Trabzonspor'dan ayrılan Marlon'a talip oldu
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Brezilyalı sol bek Marlon'a talip oldu. (TS spor haberi)
Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un, sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier için devreye girdiği iddia edildi.
61Saat'in derlediği ve Giresun yerel basınında yer alan habere göre; ligin yeni ekibi GZT Giresunspor, Fluminense ile ilk teması kurup Marlon'un transferi için girişimlerde bulunacak.
Trabzonspor formasıyla 38 karşılaşmada görev alan Marlon bordo mavili formayla 1 asist yaparken Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti.
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