Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu! Doğan Alemdar...
2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Uğurcan Çakır'ın taliplerinin artması ve istenilen bonservis bedelinin verilmesi takdirde yıldız kaleciyle yollarını ayıracak Fırtına, Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar'ı transfer etme kararı aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katmıştı. En az 3-4 bölgeye daha takviye yapmayı düşünen bordo-mavililer, kaleci Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrasında olası transferi için de temaslara başladı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar'ı listesine aldı. 61saat.com'un haberine göre; genç file bekçisi için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncunun durumunu sordu.
Gözbaşı, Doğan Alemdar'a yurt dışından bazı takımların da ilgisinin olduğunu Ağaoğlu'na iletti. Kayserispor, 19 yaşındaki kaleci için 5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da %30 pay istiyor.
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