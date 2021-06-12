12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu! Doğan Alemdar...

Uğurcan'ın alternatifi bulundu! Ayrılması halinde...
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren , aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Uğurcan Çakır'ın taliplerinin artması ve istenilen bonservis bedelinin verilmesi takdirde yıldız kaleciyle yollarını ayıracak Fırtına, 'un kalecisi Doğan Alemdar'ı transfer etme kararı aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transferin hızlı takımı , Bruno Peres, ve 'i kadrosuna katmıştı. En az 3-4 bölgeye daha takviye yapmayı düşünen bordo-mavililer, kaleci Uğurcan Çakır'ın sonrasında olası transferi için de temaslara başladı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, 'un kalecisi Doğan Alemdar'ı listesine aldı. 61saat.com'un haberine göre; genç file bekçisi için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan , oyuncunun durumunu sordu.

Gözbaşı, Doğan Alemdar'a yurt dışından bazı takımların da ilgisinin olduğunu Ağaoğlu'na iletti. Kayserispor, 19 yaşındaki kaleci için 5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da %30 pay istiyor.

Fırtına o tarihte start veriyor! Yeni sezon... haberin devamı

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