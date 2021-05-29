Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Asamoah hamlesi! Bonservissiz gelecek

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'yu renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililere menajerler tarafından Cagliari ile sözleşmesi sona erecek Kwadwo Asamoah önerildi. 32 yaşındaki oyuncuyla bir dönem Galatasaray da ilgilenmişti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon için transfere hızlı başlayan ve sol kanat Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'a, sol bek mevkii için de menajerler tarafından bir isim geldi.

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililere bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi. Yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi.

Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.



2012'de 18 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer olan Asamoah, 2018'de ise Inter'e imza attı. Bu sezonun devre arasında Cagliari'ye geldi ve burada 9 maça çıkarken sadece 1 kez 11 başlayabildi.

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