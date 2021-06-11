11 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan transferde sürpriz hamle! Kaan Özden Kairinen...

Fırtına'dan transferde sürpriz hamle! Orta sahaya...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Geçtiğimiz sezon teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte büyük bir yükselişe geçen ve deplasmanda kaybetmeyen Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaparak adından söz ettirdi. Bordo-mavili takım , ve 'le sözleşme imzalarken, transfer harekatında ise durdurak bilmiyor. Son olarak Fırtına'nın kadro genişliği açısından 'le ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzaları art arda attıran Trabzonspor, , ve 'i kadrosuna katarak ilk 11'de direkt oynayabilecek futbolcular aldı.

Kadrosunu bol alternatifli bir hale getirerek gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fırtına, genç ve potansiyelli isimleri de listesinde barındırıyor.

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor takımlarından 'da forma giyen 'le ilgilendiği ortaya çıktı. 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan 22 yaşındaki oyuncu, orta saha mevkisinde görev alıyor.

Kaan Kairinen'in avantajlarından birisi de Türk vatandaşı olmadı. Geçtiğimiz günlerde , yeni yabancı kuralını duyurmuş ve 8+6 olarak toplam 14 yabancı ile sözleşme imzalanabileceğini açıklamıştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Futbol izleme komitesinin uzun zamandır takip ettiği genç oyuncu, 1.86'lık boyu ve defansif özelliğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl Norveç Ligi'nde 34 maça çıkan ön libero, 4 gol attı ve 7 asistlik katkı sağladı.

KAAN ÖZDEN KAIRINEN KİMDİR?

22 Aralık 1998 yılında 'da doğan Kaan Özden Kairinen, 'ın altyapısında parladı. , , Lillestrom gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen Kaan, geçtiğimiz Ocak ayında ise bonservisiyle birlikte Lillestrom'a transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olarak gözüken genç yeteneğin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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