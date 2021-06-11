Geçtiğimiz sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir yükselişe geçen ve deplasmanda kaybetmeyen Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaparak adından söz ettirdi. Bordo-mavili takım Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'le sözleşme imzalarken, transfer harekatında ise durdurak bilmiyor. Son olarak Fırtına'nın kadro genişliği açısından Kaan Özden Kairinen'le ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzaları art arda attıran Trabzonspor, Bruno Peres Gervinho ve Marek Hamsik 'i kadrosuna katarak ilk 11'de direkt oynayabilecek futbolcular aldı.

Kadrosunu bol alternatifli bir hale getirerek gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fırtına, genç ve potansiyelli isimleri de listesinde barındırıyor.

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor Norveç Ligi takımlarından Lillestrom'da forma giyen Kaan Özden Kairinen'le ilgilendiği ortaya çıktı. 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan 22 yaşındaki oyuncu, orta saha mevkisinde görev alıyor.

Kaan Kairinen'in avantajlarından birisi de Türk vatandaşı olmadı. Geçtiğimiz günlerde TFF, yeni yabancı kuralını duyurmuş ve 8+6 olarak toplam 14 yabancı ile sözleşme imzalanabileceğini açıklamıştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Futbol izleme komitesinin uzun zamandır takip ettiği genç oyuncu, 1.86'lık boyu ve defansif özelliğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl Norveç Ligi'nde 34 maça çıkan ön libero, 4 gol attı ve 7 asistlik katkı sağladı.

KAAN ÖZDEN KAIRINEN KİMDİR?

22 Aralık 1998 yılında Finlandiya'da doğan Kaan Özden Kairinen, Midtjylland'ın altyapısında parladı. FC Inter, HJK Helsinki, Lillestrom gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen Kaan, geçtiğimiz Ocak ayında ise bonservisiyle birlikte Lillestrom'a transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olarak gözüken genç yeteneğin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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