Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi Göztepe yolunda!

Karadeniz devinin yollarını ayırdığı Kamil Ahmet Çörekçi, Göztepe yolunda. Abdullah Avcı'nın takımda düşünmediği 29 yaşındaki sağ bekin İzmir ekibi ile anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor. Kamil, Fırtına ile toplam 76 maça çıkmıştı.

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