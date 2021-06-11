11 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi Göztepe yolunda!

Kamil Ahmet'in yeni takımı belli oluyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

ile sözleşmesi sona eren ve teknik direktör 'nın gelecek planları arasında yer almayan 'nin, ekiplerinden ile anlaşması bekleniyor.

Karadeniz devinin yollarını ayırdığı , yolunda. 'nın takımda düşünmediği 29 yaşındaki sağ bekin İzmir ekibi ile anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor. Kamil, Fırtına ile toplam 76 maça çıkmıştı.

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