Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kaltı! Efecan Karaca, Emrah Başsan, Milan Makaric... | Ts haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Efecan Karaca, Emrah Başsan ve Milan Makaric transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ve Trabzonspor ilgisini sürdürüyor. Fırtına, takas artı para formülünü teklif edecek.
EFECAN KARACA
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kapısından dönen Efecan Karaca için girişimleri devam ediyor. Trabzonspor, Efecan cephesiyle sorun yaşamazken, başarılı futbolcu da kaptanlığını yaptığı kulüpten ayrılık için kolaylık isteyecek.
EMRAH BAŞSAN
Trabzonspor, TFF'nin almış olduğu yeni yabancı sınırlaması ile birlikte yerli futbolculara yöneldi. Kanat bölgesinde alternatif isimlere bakan Fırtına, Emrah Başsan'ı gündemine aldı.
ALEXANDER SÖRLOTH
Taraftarın gözdesi Alexander Sörloth için temaslar sürüyor. RB Leipzig'in kampı ardından verilecek kararı bekleyecek olan Trabzonsporlu yöneticiler, Sörloth'u arayarak, Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" diyerek oyuncuyu ikna etmek için uğraş veriyor.
MARKO MAKARIC
Eski golcüsü Alexander Sörloth için de yoğun mesai harcayan Fırtına, alternatif golcüler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavili ekibin gündemine FK Radnik Surdilaca'nın forveti Milan Makaric geldi. Futbolcu Beşiktaş ile anılmıştı.
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