Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Steven Caulker harekatı! Bakasetas kefil oldu

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, stoper hattını da güçlendirmek istiyor. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker için girişimlere başlarken eski takım arkadaşı Bakasetas da oyuncuya kefil oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transferin hızlı takımı Fırtına; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'ten sonra yeni hedefini belirledi.