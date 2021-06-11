Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Steven Caulker harekatı! Bakasetas kefil oldu
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, stoper hattını da güçlendirmek istiyor. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker için girişimlere başlarken eski takım arkadaşı Bakasetas da oyuncuya kefil oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transferin hızlı takımı Fırtına; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'ten sonra yeni hedefini belirledi.
Takvim'de yer alan habere göre bordo-mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas'la görüşme yapan Caulker'ın çok olumlu referanslar aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan yıldız futbolcunun Trabzonspor'a daha sıcak baktığı belirtiliyor. "Mevcut oyuncularımızla aynı kalitede üst düzey rekabet yaratacak bir oyuncu istiyorum" diyen teknik patron Abdullah Avcı yöneticilerle yaptığı görüşmede Caulker'ın mutlaka kadroya katılmasını talep etti.
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