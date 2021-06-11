11 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Steven Caulker harekatı! Bakasetas kefil oldu

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, stoper hattını da güçlendirmek istiyor. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker için girişimlere başlarken eski takım arkadaşı Bakasetas da oyuncuya kefil oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Steven Caulker harekatı! Bakasetas kefil oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan , iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transferin hızlı takımı Fırtına; , ve 'ten sonra yeni hedefini belirledi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Steven Caulker harekatı! Bakasetas kefil oldu

Takvim'de yer alan habere göre bordo-mavililer, ile sözleşmesi biten için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas'la görüşme yapan Caulker'ın çok olumlu referanslar aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Steven Caulker harekatı! Bakasetas kefil oldu

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan yıldız futbolcunun 'a daha sıcak baktığı belirtiliyor. "Mevcut oyuncularımızla aynı kalitede üst düzey rekabet yaratacak bir oyuncu istiyorum" diyen teknik patron yöneticilerle yaptığı görüşmede Caulker'ın mutlaka kadroya katılmasını talep etti.

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