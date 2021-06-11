11 Haziran 2021, Cuma

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Türkiye-İtalya maçı öncesi Trabzonspor'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı!

Trabzonspor'dan millilere destek!
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

'ımız (Avrupa Şampiyonası) açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. -İtalya maçı öncesi 'dan ay-yıldızlılara başarılar paylaşımı geldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

maçında 'ımız ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde , A Milli Takım'a başarılar diledi.

İşte o paylaşım:

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