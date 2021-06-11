11 Haziran 2021, Cuma
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Türkiye-İtalya maçı öncesi Trabzonspor'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı!
A Milli Takım'ımız EURO 2020 (Avrupa Şampiyonası) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya maçı öncesi Trabzonspor'dan ay-yıldızlılara başarılar paylaşımı geldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
EURO 2020 açılış maçında A Milli Takım'ımız İtalya ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde Trabzonspor, A Milli Takım'a başarılar diledi.
İşte o paylaşım:
Yeni zaferlerin yolunda! Haydi #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/514EtrB3EP— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 11, 2021
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