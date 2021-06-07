07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Cornelius çark etti! Trabzonspor...

Cornelius çark etti! Fırtına...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurarak hücum hattını güçlendirmek isteyen , bonservisi elinde olan 'a teklifini iletmişti. Senelik 1.8 milyon Euro öneren bordo-mavililere ilk etapte ret yanıtı veren Danimarkalı golcü, Fırtına'nın sunduğu rakama yaklaşan bir teklif gelmediği için Trabzonspor'a haber yolladı. Bordo-mavilier 28 yaşındaki golcüye, "Şu anda gündemimiz farklı" mesajını iletti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

eknik direktör 'nın forvet transferinde ilk tercihi olan için Yönetimi büyük uğraş verse de, sonuca ulaşamamıştı. Uzun pazarlıklar sonucunda Parma'ya bonservis bedeli olarak taksitlerle 4 milyon Euro öneren Fırtına, oyuncuya da 3 senelik kontrat üzerinden yıllık 1.8 milyon Euro maaş teklif etmişti.

Bordo-Mavililer İtalya kulübünü büyük oranda ikna etmesine rağmen menajeri rakamı yükseltip, 2.5 milyon Euro'da diretince konu kapandı. Mainz, gibi kulüplerden teklifler aldıklarını belirten Cornelius'un menajeri, diğer kulüplerle görüştü ancak Trabzonspor'un önerdiği rakamı bulamadı.

BAŞKA ADAYLAR VAR

Fanatik'in haberine göre; Çark eden Danimarkalı forvetin temsilcisi, Trabzonspor Yönetimi'ne haber gönderip, "Tekrar konuşabiliriz" dedi. Fırtına ise "Şu an gündemimiz farklı" cevabını verdi. Sörloth için uğraş veren Fırtına, eski yıldızını geri döndüremez ise gündemindeki diğer 2 alternatifle temasları hızlandıracak.

Fırtına'ya flaş transfer önerisi! Orta saha... haberin devamı

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