Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da, gündeme Galatasaray'da zaman zaman çok iyi bir performans sergileyen Marcelo Saracchi geldi. Bordo-mavliler Uruguaylı sol bek için RB Leipzig ile temasa geçecek. (TS spor haberleri)

Marlon büyük umutlarla geldiği Trabzonspor'da beklenileni veremeyince opsiyonu kullanılmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı sol beke mutlak takviye isterken alabilecekleri isimleri yönetime iletmişti. İlk sırada Fransa'da küme düşen Nimes'den Birger Meling var. Ancak Fransız ekibi henüz ikna edilemedi. Fırtına teklifini yeniledi ancak fazla da vakit kaybetmek istemiyor. 26 yaşındaki oyuncu için olumlu yanıt gelmezse rota Galatasaray'da kiralık forma giyen Marcelo Saracchi olacak. Uruguaylı sol bek için Alexander Sörloth transferinden sıcak ilişkiler kurulan RB Leipzig ile temasa geçilecek.

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