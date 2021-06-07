07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 1.5 senedir Galatasaray'da forma giyen Marcelo Saracchi ile ilgileniyor

Fırtına'da B planı hazır! Avcı'dan olumlu rapor...
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen 'da, gündeme 'da zaman zaman çok iyi bir performans sergileyen geldi. Bordo-mavliler Uruguaylı sol bek için ile temasa geçecek. ( haberleri)

Marlon büyük umutlarla geldiği 'da beklenileni veremeyince opsiyonu kullanılmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili ekipte teknik direktör sol beke mutlak takviye isterken alabilecekleri isimleri yönetime iletmişti. İlk sırada 'da küme düşen 'den var. Ancak ekibi henüz ikna edilemedi. Fırtına teklifini yeniledi ancak fazla da vakit kaybetmek istemiyor. 26 yaşındaki oyuncu için olumlu yanıt gelmezse rota 'da kiralık forma giyen olacak. Uruguaylı sol bek için transferinden sıcak ilişkiler kurulan ile temasa geçilecek.

Ve geri sayım başladı! Alacağı ücret... haberin devamı

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