07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya Fernando...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve kadrosuna Bruno Peres ile Gervinho'yu katan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililere menajerler tarafından flaş bir öneri geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya Fernando...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. İşte bordo-mavililerin listesine dahil olan son isim ve detaylar...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya Fernando...

Menajerler bu kez de takımında forma giyen orta saha için Karadeniz devinin kapısını çaldı. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Karadeniz temsilcisine getirebileceklerini iletti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya Fernando...

TECRÜBELİ İSİM
Yönetim de bu futbolcuyu teknik direktör 'ya bildirdi. Başarılı hocanın kararına göre transfer süreci şekillenecek. Ukrayna ekibi ile 12, Rusya temsilcisi ile de 6 kez maçına çıkan 'nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor.

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