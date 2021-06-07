Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya Fernando...

TECRÜBELİ İSİM

Yönetim de bu futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'ya bildirdi. Başarılı hocanın kararına göre transfer süreci şekillenecek. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 12, Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 6 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Fernando'nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor.

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