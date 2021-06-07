Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun'dan Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor itirafı!
Son dakika transfer haberi: Almanya Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'dan flaş transfer itirafı geldi. Dursun, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK FB GS TS spor haberleri)
Darmstad formasıyla Bundesliga 2'de 27 kez rakip fileleri sarsan ve Avrupa'da gol krallığı yaşayan ilk futbolcu olan Serdar Dursun, Süper Lig'in devlerini ve Avrupa kulüplerini peşine taktı. Bonservisi elinde olan Serdar, transfer sürecini ve hedeflerini Takvim'e anlattı.
Yıldız futbolcu, "Hedefim her zaman en üst seviyede oynayan ve kupalar kazanan takımlarda mücadele etmek. Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda forma giymeyi her futbolcu ister.
Türkiye'den çok sayıda teklif alıyorum. 1-2 kulüple ise ciddi görüşmelerimiz var ama henüz somut bir şey yok. Sadece Almanya'dan değil İspanya ve İtalya'dan da teklifler var. Ancak henüz karar vermedim. Teklifleri değerlendirip en doğru kararı vermek istiyorum" dedi.
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