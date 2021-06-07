Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Hamsik'te! Maaşı belli oldu
Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor'da gözler yıldız futbolcu Marek Hamsik'e çevrildi. Bordo-mavililer, Slovak futbolcudan gelecek cevaba göre hareket edecek. (TS spor haberleri)
Karadeniz temsilcisi transfer döneminin başında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir isim istemesi üzerine Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik ile temas kurulmuştu.
Fotomaç'ın haberine göre Bruno Peres ve Gervinho'yu bitiren menajerler 33 yaşındaki yıldızın transferinde de önemli mesafe kat etmişti. Bordo-mavili yönetim, söz konusu Hamsik olunca maksimum maaş teklifinde de esnekliğe gitmişlerdi. Oyuncu da Trabzonspor'a bugün cevap vereceğini iletmişti.
CAMİA HEYECANLI
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Marek Hamsik'in cevabının olumlu olması bekleniyor. Slovak yıldızla temas kuran menajerler, bordo-mavili idareciler ve gazetecilerin tümü bu işin kısa süre içinde olumlu şeklide noktalanacağı yönünde sinyaller verdiler. 33 yaşındaki futbolcunun cevabını Trabzonspor taraftarı da heyecanla bekliyor. Bruno Peres ve Gervinho'dan sonra Marek Hamsik'in transferi gerçekleşirse bordomavililer büyük iş yapmış olacak. Takımın ana parçaları kampta yer alacak.
2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Bordo-mavili yönetim bu sezon oyunculara maksimum 1.5 milyon euro'luk üst sınır belirlemişti. Aslında Marek Hamsik için de bu aşılmayacak. Ancak 1 milyon euro'yu bulan imza parası ve başarı bonuslarıyla alacağı 2.5 milyon euro'ya ulaşacak. Gervinho ve Bruno Peres'in de benzer bonusları var.
ÖZEL SORUMLULUK ÜSTLENECEK
Abdullah Avcı'nın da gözü kulağı Marek Hamsik transferinde... Geçen sezon orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan usta çalıştırıcı, olası transferi halinde Slovak yıldıza özel sorumluluklar yükleyecek. Bir bakıma Hamsik, Avcı'nın kulübeden sahaya yansıyan futbol aklı olacak
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