07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Hamsik'te! Maaşı belli oldu

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor'da gözler yıldız futbolcu Marek Hamsik'e çevrildi. Bordo-mavililer, Slovak futbolcudan gelecek cevaba göre hareket edecek. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Hamsik'te! Maaşı belli oldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2021

temsilcisi transfer döneminin başında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör 'nın orta sahaya tecrübeli bir isim istemesi üzerine takımında forma giyen Marek ile temas kurulmuştu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Hamsik'te! Maaşı belli oldu

Fotomaç'ın haberine göre ve 'yu bitiren menajerler 33 yaşındaki yıldızın transferinde de önemli mesafe kat etmişti. Bordo-mavili yönetim, söz konusu olunca maksimum maaş teklifinde de esnekliğe gitmişlerdi. Oyuncu da 'a bugün cevap vereceğini iletmişti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Hamsik'te! Maaşı belli oldu

CAMİA HEYECANLI
'un kadrosuna katmak istediği Marek 'in cevabının olumlu olması bekleniyor. Slovak yıldızla temas kuran menajerler, bordo-mavili idareciler ve gazetecilerin tümü bu işin kısa süre içinde olumlu şeklide noktalanacağı yönünde sinyaller verdiler. 33 yaşındaki futbolcunun cevabını Trabzonspor taraftarı da heyecanla bekliyor. ve 'dan sonra 'in transferi gerçekleşirse bordomavililer büyük iş yapmış olacak. Takımın ana parçaları kampta yer alacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Hamsik'te! Maaşı belli oldu

2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Bordo-mavili yönetim bu sezon oyunculara maksimum 1.5 milyon euro'luk üst sınır belirlemişti. Aslında Marek için de bu aşılmayacak. Ancak 1 milyon euro'yu bulan imza parası ve başarı bonuslarıyla alacağı 2.5 milyon euro'ya ulaşacak. ve 'in de benzer bonusları var.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Hamsik'te! Maaşı belli oldu

ÖZEL SORUMLULUK ÜSTLENECEK
'nın da gözü kulağı Marek transferinde... Geçen sezon orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan usta çalıştırıcı, olası transferi halinde Slovak yıldıza özel sorumluluklar yükleyecek. Bir bakıma Hamsik, Avcı'nın kulübeden sahaya yansıyan futbol aklı olacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ve Hamsik transferi bitiyor! Evraklar gönderildi Ve Hamsik transferi bitiyor! Evraklar gönderildi
Fırtına da istiyordu! Kötü haber geldi Fırtına da istiyordu! Kötü haber geldi
Fırtına'ya flaş transfer önerisi! Orta saha... Fırtına'ya flaş transfer önerisi! Orta saha...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör