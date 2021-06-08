Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından üçüncü transferinde mutlu sona ulaştı. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, bordo-mavililerin yıldız futbolcu Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. (TS spor haberi)

Trabzonspor yaz transfer sezonununda flaş bir ismi kadrosuna katıyor... Napoli'de efsaneleşen Slovak yıldız Marek Hamsik, Fırtına'ya imza atmaya hazırlanıyor.

Ünlü muhabir Di Marzio'nun haberine göre Slovakyalı futbolcu, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzayalacak.

Öte yandan Marek Hamsik, Trabzonspor'dan bonuslar dahil olmak üzere 3 milyon euro kazanacak.

Marek Hamsik, Napoli'de 520 maça çıkmış ve 121 gol, 100 asist üretmişti. Hamsik son olarak Göteborg'da forma giyiyordu ve burada 6 müsabakada forma giyerken 1 gol attı.





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