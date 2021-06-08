08 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik transferinde mutlu son! Ünlü gazeteci duyurdu

Hamsik transferinde mutlu son! Ünlü gazeteci duyurdu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından üçüncü transferinde mutlu sona ulaştı. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, bordo-mavililerin yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. (TS spor haberi)

yaz transfer sezonununda flaş bir ismi kadrosuna katıyor... Napoli'de efsaneleşen Slovak yıldız , Fırtına'ya imza atmaya hazırlanıyor.

Ünlü muhabir Di Marzio'nun haberine göre Slovakyalı futbolcu, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzayalacak.

Öte yandan Marek Hamsik, Trabzonspor'dan bonuslar dahil olmak üzere 3 milyon euro kazanacak.

Marek Hamsik, Napoli'de 520 maça çıkmış ve 121 gol, 100 asist üretmişti. Hamsik son olarak Göteborg'da forma giyiyordu ve burada 6 müsabakada forma giyerken 1 gol attı.

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