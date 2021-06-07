07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Marek Hamsik transferini bitiriyor! Evraklar gönderildi

Ve Hamsik transferi bitiyor! Evraklar gönderildi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , ve ile sözleşme imzalamıştı. 'le de transfer görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, Slovak yıldıza ön sözleşme evraklarını gönderdi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren , ve 'nun ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldız 'in transferinde de son aşamaya geldi.

Trabzonspor, Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi. Son anda bir sorun çıkmaması halinde transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanabileceği belirtildi.

Hamsik adım adım Trabzonspor'a! Ön sözleşme...

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