Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho ile sözleşme imzalamıştı. Marek Hamsik'le de transfer görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, Slovak yıldıza ön sözleşme evraklarını gönderdi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldız Marek Hamsik'in transferinde de son aşamaya geldi.

Trabzonspor, Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi. Son anda bir sorun çıkmaması halinde transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanabileceği belirtildi.

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