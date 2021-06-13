13 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Marek Hamsik'ten flaş Trabzonspor sözleri! "Beni avladılar"

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Marek Hamsik, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Slovakya'nın E Grubu'nda Polonya ile oynayacağı maç öncesi konuşan yıldız futbolcu, bordo-mavili takıma transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Marek Hamsik'ten flaş Trabzonspor sözleri! Beni avladılar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Transfer döneminin hızlı takımı , geçtiğimiz günlerde 'i kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: Marek Hamsik'ten flaş Trabzonspor sözleri! Beni avladılar

SADECE 14 MAÇ KAÇIRDI

Kariyeri boyunca Hamsik'in ismi sakatlıklarla anılmadı. Üst seviye liglerde oynarken, sadece 4 kez sakatlanan 33 yaşındaki Slovak futbolcu, sadece 14 maç kaçırdı. Kulüp takımlarında 645 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 139 gol atarken, 104 de gol pası vermeyi başardı. Sahada yer aldığı 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Hamsik her 200 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Marek Hamsik'ten flaş Trabzonspor sözleri! Beni avladılar

'un yıllık 1.5 milyon Euro karşılığnda 2 yıllık sözleşme imzaladığı , 'de oynanacak olan maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İşte Hamsik'in açıklamaları:

Son dakika spor haberleri: Marek Hamsik'ten flaş Trabzonspor sözleri! Beni avladılar

"BENİ AVLADILAR"

"Süreç çok hızlı gelişti. , bana büyük bir ilgi gösterdi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar. Teknik direktör da benimle çok yakından ilgilendi. Dolayısıyla şimdi tamamı ile milli takıma odaklanabiliyorum. 'yi dört gözle bekliyorum ve bugünden itibaren turnuvadaki diğer maçlara bakacağız."

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