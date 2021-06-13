"BENİ AVLADILAR"

"Süreç çok hızlı gelişti. Trabzonspor, bana büyük bir ilgi gösterdi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı da benimle çok yakından ilgilendi. Dolayısıyla şimdi tamamı ile milli takıma odaklanabiliyorum. EURO 2020'yi dört gözle bekliyorum ve bugünden itibaren turnuvadaki diğer maçlara bakacağız."

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