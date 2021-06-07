Son dakika spor haberleri: Sörloth Trabzonspor'a transfer olacak mı? Ahmet Ağaoğlu'dan açıklama geldi
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takıma dönmesi gündemde olan Alexander Sörloth ile ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Sörloth ile ilgili açıklamalarım net olmasına rağmen farklı algılandı. Leipzig'in bu konu hakkında bir kararı olmadığını söyledim. Oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi o kulübe saygısızlık oluyor" ifadelerini kullandı. (TS spor haberi)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada Aleksander Sörloth transferine ilişkin konuştu.
"AÇIKLAMALARIM FARKLI ALGILANDI"
Ağaoğlu, açıklamasında, "Sörloth ile ilgili açıklamalarım net olmasına rağmen farklı algılandı. Leipzig'in bu konu hakkında bir kararı olmadığını söyledim. Oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi o kulübe saygısızlık oluyor." dedi.
"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEĞİZ"
Ahmet Ağaoğlu, konuşmasının devamında gelecek sezon için 'Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz' ifadelerini kullanırken, "Bir mücadele verilecek. Bu mücadelenin verilmesi için bazı taşların yerine oturması gerekiyordu. Şu anda o taşlar yerinde. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon vereceği mücadele, şampiyonluk mücadelesi." dedi.
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