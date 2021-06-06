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TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Danny Rose müjdesi! Tottenham...

Fırtına'ya Danny Rose müjdesi! Tottenham...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

Teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan , transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve 'le 'yu kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerin transfer etmek istediği 'tan da Fırtına'ya iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

'de gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan ve kadro alternatifini güçlendirmek isteyen , ve ile anlaşarak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Transfer listesindeki birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren bordo-mavili takıma, listede bulunan 'dan da iyi bir haber geldi.

İngiliz basını, Trabzonspor'un 'ın sol beki Danny Rose'u transfer etmek istediğini öne sürerken, temsilcisinin oyuncuyla yollarını ayırdığını belirtti.

2009'dan bu yana Tottenham formasını terleten 30 yaşındaki oyuncu daha önce kiralık olarak , Peterborough, , ve formalarını giydi.

29 kez formasını terleten Danny Rose'un piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro değerinde.

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