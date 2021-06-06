Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Danny Rose müjdesi! Tottenham...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve Bruno Peres'le Gervinho'yu kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerin transfer etmek istediği Danny Rose'tan da Fırtına'ya iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan ve kadro alternatifini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho ile anlaşarak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Transfer listesindeki birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren bordo-mavili takıma, listede bulunan Danny Rose'dan da iyi bir haber geldi.

İngiliz basını, Trabzonspor'un Tottenham'ın sol beki Danny Rose'u transfer etmek istediğini öne sürerken, Premier Lig temsilcisinin oyuncuyla yollarını ayırdığını belirtti.

2009'dan bu yana Tottenham formasını terleten 30 yaşındaki oyuncu daha önce kiralık olarak Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United formalarını giydi.

29 kez İngiltere Milli Takım formasını terleten Danny Rose'un piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro değerinde.

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