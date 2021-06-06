07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu açıkladı! "Transfer çalışmaları..."

Trabzonsporlu yönetici açıkladı! Transfer çalışmaları...
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Genel Sekreteri , transferlerle ilgili açıklama yaptı. Sağıroğlu, "İskelet kadromuz ve yeni yaptığımız transferlerin yanına transferlerimiz olacak" şeklinde konuştu. | Son dakika transfer haberleri (TS spor haberi)

Genel Sekreteri , Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine yeni lokal binası için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sağıroğlu, burada yaptığı sohbette 'un her zaman zirveye oynayan yarışmacı bir takım olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ekonomiyi sürdürülebilir hale getirmek için yönetim kurulu ile birlikte disiplinli bir çalışma içinde olduk. Bu konuda taviz vermeden, planlarımız doğrultusunda hareket ettik. Rakiplerimiz ciddi bütçelerle takım yaparken, biz mali yapımızı bozacak hamlelerden uzak durduk, yarışmacı kimliğimizden de ödün vermedik" dedi.

"HOCAMIZ, YÖRE İNSANININ NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"

Trabzonspor Teknik Direktörü ile yapılanma ve hedef anlamında fikirlerin örtüştüğünü dile getiren Sağıroğlu, şöyle devam etti:
"Hocamız, şehrin yapısını ve yöre insanının ne istediğini çok iyi biliyor. Hocamız, tesislere girdiğinden itibaren burası gerçekten bir futbol kenti dedi. Hemen bunu hissetti ve Trabzonspor'da görev yapmaktan da çok mutlu. Altyapı için de Abdullah Avcı büyük bir şans. Bu topraklardaki oyuncu verimini biliyor ve bunun için altyapıyla müthiş bir koordinasyon içinde. Bugün Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun birçok takımda Trabzonlu oyuncuları görebiliyoruz. Gerçekten burası verimli topraklar, genetiğimizde var. Hocamızın da tespitleri ile birlikte Trabzonspor'un geleceğini güçlendireceğiz. Bir taraftan yarışırken, diğer taraftan yetiştirip geliştireceğiz ve ekonomik olarak kulübümüze katkı sağlayacağız."

"TRABZONSPOR'UN HER ZAMAN HEDEFİ ZİRVEDİR"

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içinde yürütüldüğünü belirten Sağıroğlu, "Bu ay sonunda başlayacak olan kampa kadar hedeflediğimiz transferleri tamamlamak istiyoruz. Bu konuda, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, Başkanımız ve Yönetim Kurulu'nda görevli arkadaşlarımız koordineli bir şekilde, büyük bir uyum içinde çalışıyor. Hocamızın ve futbolcu izleme komitemizin onayı ile transferleri gerçekleştiriliyor. Gervinho ve Peres bu çalışmanın ürünü. Bu anlamda Futbolcu İzleme Komitemiz çok iyi bir veri tabanına sahip. Trabzonspor'un her zaman hedefi zirvedir. Bu hedef doğrultusunda iskelet kadromuz ve yeni yaptığımız transferlerin yanına transferlerimiz olacak" dedi.

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