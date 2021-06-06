Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Birger Meling için son teklifini yaptı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer özellikler sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken gündemine tekrar Birger Meling'i aldı. Trabzonspor, Norveçli futbolcu için daha önce kulübü Nimes'e yaptığı teklifin üstüne çıktı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı geçen sezon forma giyen Marlon'u yeterli bulmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre bu sebeple opsiyonu kullanılmamıştı. Trabzonspor şimdi yeni sol bekini arıyor.Gündeme birçok aday gelirken usta hocanın gözdesi Birger Meling...
Nimes forması giyen Norveçli futbolcu için Karadeniz devi, Fransız temsilcisine rakam sormuştu. 4 milyon euro'luk cevabı fazla bulan idareciler bunun yarısını önermişti. Nimes de bu teklifi düşük bulmuş ve bu rakama Meling'i göndermeyeceklerini iletmişlerdi.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın bu oyuncuda ısrar etmesi üzerine Nimes'e ikinci bir teklif götürdü. Rakam 500 bin euro daha artırıldı ve 2.5 milyon euro'ya çıkarıldı. Bu bordo-mavili ekibin son teklifi olacak.
Nimes bu rakamı kabul ederse Karadeniz temsilcisi daha önce menajerler aracılığı ile temas kurduğu oyuncuyla resmi görüşmelerini başlatacak. Nimes'in bu rakamı da düşük bulması halinde ise Trabzonspor masadan kalkacak. Bordo-mavililer sol bek departmanı için maksimum 2.5 milyon euro bonservis ödemeyi kararlaştırdı.
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