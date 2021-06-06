07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Birger Meling için son teklifini yaptı!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer özellikler sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken gündemine tekrar Birger Meling'i aldı. Trabzonspor, Norveçli futbolcu için daha önce kulübü Nimes'e yaptığı teklifin üstüne çıktı. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Birger Meling için son teklifini yaptı!
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'da teknik direktör Abdullah Avcı geçen sezon forma giyen Marlon'u yeterli bulmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre bu sebeple opsiyonu kullanılmamıştı. Trabzonspor şimdi yeni sol bekini arıyor.Gündeme birçok aday gelirken usta hocanın gözdesi ...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Birger Meling için son teklifini yaptı!

forması giyen Norveçli futbolcu için Karadeniz devi, Fransız temsilcisine rakam sormuştu. 4 milyon euro'luk cevabı fazla bulan idareciler bunun yarısını önermişti. Nimes de bu teklifi düşük bulmuş ve bu rakama Meling'i göndermeyeceklerini iletmişlerdi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Birger Meling için son teklifini yaptı!

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın bu oyuncuda ısrar etmesi üzerine 'e ikinci bir teklif götürdü. Rakam 500 bin euro daha artırıldı ve 2.5 milyon euro'ya çıkarıldı. Bu bordo-mavili ekibin son teklifi olacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Birger Meling için son teklifini yaptı!

bu rakamı kabul ederse Karadeniz temsilcisi daha önce menajerler aracılığı ile temas kurduğu oyuncuyla resmi görüşmelerini başlatacak. Nimes'in bu rakamı da düşük bulması halinde ise masadan kalkacak. Bordo-mavililer sol bek departmanı için maksimum 2.5 milyon euro bonservis ödemeyi kararlaştırdı.

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