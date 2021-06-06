07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu'ndan olimpiyat kotası alan sporcularına övgü!

Yusuf Hayırlıoğlu'ndan olimpiyat kotası alan sporcularına övgü!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Yönetim Kurulu Üyesi , olimpiyat kotası alan milli sporcuları , ve 'le gurur duyduklarını ifade etti. Hayırlıoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, üç sporcunun da verdikleri mücadelenin karşılığını almasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Amatör branşlar ve tesisler koordinatörlüğü görevini yürüten , bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, üç sporcunun da verdikleri mücadelenin karşılığını almasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Yönetim kurulu olarak futbol kadar amatör branşlara da önem verdiklerini vurgulayan Hayırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Boksta , para masa tenisinde ise ve 'ya gitmeye hak kazandı. Uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda Tokyo'da yapılacak bu iki büyük spor organizasyonuna katılacak sporcularımız bizleri son derece mutlu etmiştir. Yönetim kurulu olarak yakından takip ettiğimiz üç sporcumuzun da kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek önemli başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyoruz. Büyük bir marka değerine sahip olarak amatör branşlara yaptığımız yatırımı bundan sonra da sürdüreceğiz."

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