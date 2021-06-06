Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu'ndan olimpiyat kotası alan sporcularına övgü!
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, olimpiyat kotası alan milli sporcuları Busenaz Sürmeneli, Abdullah Öztürk ve Merve Cansu Demir'le gurur duyduklarını ifade etti. Hayırlıoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, üç sporcunun da verdikleri mücadelenin karşılığını almasından dolayı memnun olduklarını belirtti.
Amatör branşlar ve tesisler koordinatörlüğü görevini yürüten Yusuf Hayırlıoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, üç sporcunun da verdikleri mücadelenin karşılığını almasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.
Yönetim kurulu olarak futbol kadar amatör branşlara da önem verdiklerini vurgulayan Hayırlıoğlu, şunları kaydetti:
"Boksta Busenaz Sürmeneli, para masa tenisinde ise Abdullah Öztürk ve Merve Cansu Demir Tokyo'ya gitmeye hak kazandı. Uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda Tokyo'da yapılacak bu iki büyük spor organizasyonuna katılacak sporcularımız bizleri son derece mutlu etmiştir. Yönetim kurulu olarak yakından takip ettiğimiz üç sporcumuzun da kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek önemli başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyoruz. Büyük bir marka değerine sahip Trabzonspor Kulübü olarak amatör branşlara yaptığımız yatırımı bundan sonra da sürdüreceğiz."
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