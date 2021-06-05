05 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Flaş iddia! Aboubakar Trabzonspor'a mı teklif edilecek?

Aboubakar için flaş iddia! Menajeri Fırtına'dan randevu istedi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika transfer haberleri... Son şampiyon ile muhteşem bir performans sergileyen ve sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz belli olmayan Aboubakar'da son dakika gelişmesi yaşandı. Golcü futbolcunun menajerinin, Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi. (TS spor haberleri)

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Aboubakar'ın, menajeri tarafından 'a teklif edileceği bildirildi.

Kamerunlu golcünün menajeri Pini Zahavi'nin, Başkan Yardımcısı 'dan randevu talep ettiği ifade edilirken, Doğan'ın henüz dönüş yapmadığı kaydedildi. Öte yandan menajer Zahavi'nin, Aboubakar'ı 'ya verilen ücret karşılığında Trabzonspor'a önereceği bilgisi Doğan'a ulaştırıldı.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin, önerilen ücret konusunda anlaşmaya varamayan menajer Pini Zahavi'ye, "Aboubakar'ın herhangi bir rakibime gitmesinden rahatsız olsam. Benim şartlarım belli" dediği de öne sürülmüştü.

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