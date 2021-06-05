Son dakika transfer haberi: Flaş iddia! Aboubakar Trabzonspor'a mı teklif edilecek?

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Son şampiyon Beşiktaş ile muhteşem bir performans sergileyen ve sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz belli olmayan Aboubakar'da son dakika gelişmesi yaşandı. Golcü futbolcunun menajerinin, Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi. (TS spor haberleri)

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Aboubakar'ın, menajeri tarafından Trabzonspor'a teklif edileceği bildirildi.

Kamerunlu golcünün menajeri Pini Zahavi'nin, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan randevu talep ettiği ifade edilirken, Doğan'ın henüz dönüş yapmadığı kaydedildi. Öte yandan menajer Zahavi'nin, Aboubakar'ı Gervinho'ya verilen ücret karşılığında Trabzonspor'a önereceği bilgisi Doğan'a ulaştırıldı.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin, önerilen ücret konusunda anlaşmaya varamayan menajer Pini Zahavi'ye, "Aboubakar'ın herhangi bir rakibime gitmesinden rahatsız olsam. Benim şartlarım belli" dediği de öne sürülmüştü.

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