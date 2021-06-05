05 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan ve 2021-2022 sezonuna bomba transferlerle giriş yapacak olan Trabzonspor'a bir müjdeli haberde Tottenham'ın yıldızı Danny Rose'dan geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden önümüzdeki sezon için şampiyon bir kadro kurmak ilk amaç...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri

Temaslarını bu yönde sürdüren bordo-mavili ekip birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürürken listede bulunan bir isimden sevindiren haber geldi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmaya odaklanan 'a müjdeli bir haber geldi. Bordo-Mavili kulüp için 'Ada'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri

; 'un 'ın sol beki 'u transfer etmek istediğini öne sürdü.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri

Öte yandan kulübü, 2009'dan bu yana takımda forma giyen 30 yaşındaki savunmacı ile yollarını ayırdı ve yeni sözleşme yapmayacağını açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri

29 kez formasını terleten 'un piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro değerinde.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri

Rose, 4 kez 'nda oynadı. 1.73 boyunda olan , 'dan önce , , ve takımlarının formalarını da giymişti.

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