Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan ve 2021-2022 sezonuna bomba transferlerle giriş yapacak olan Trabzonspor'a bir müjdeli haberde Tottenham'ın yıldızı Danny Rose'dan geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Trabzonspor önümüzdeki sezon için şampiyon bir kadro kurmak ilk amaç...

Temaslarını bu yönde sürdüren bordo-mavili ekip birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürürken listede bulunan bir isimden sevindiren haber geldi.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmaya odaklanan Trabzonspor'a müjdeli bir haber geldi. Bordo-Mavili kulüp için 'Ada'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Öte yandan Tottenham kulübü, 2009'dan bu yana takımda forma giyen 30 yaşındaki İngiliz savunmacı ile yollarını ayırdı ve yeni sözleşme yapmayacağını açıkladı.