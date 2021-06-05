Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Danny Rose transferi... | TS haberleri
Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan ve 2021-2022 sezonuna bomba transferlerle giriş yapacak olan Trabzonspor'a bir müjdeli haberde Tottenham'ın yıldızı Danny Rose'dan geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Trabzonspor önümüzdeki sezon için şampiyon bir kadro kurmak ilk amaç...
Temaslarını bu yönde sürdüren bordo-mavili ekip birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürürken listede bulunan bir isimden sevindiren haber geldi.
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmaya odaklanan Trabzonspor'a müjdeli bir haber geldi. Bordo-Mavili kulüp için 'Ada'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz Sky Sports; Trabzonspor'un Tottenham'ın sol beki Danny Rose'u transfer etmek istediğini öne sürdü.
29 kez İngiltere Milli Takım formasını terleten Danny Rose'un piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro değerinde.
Rose, 4 kez İngiltere Olimpiyat Takımı'nda oynadı. 1.73 boyunda olan Danny Rose, Tottenham'dan önce Newcatle United, Sunderland, Bristol City ve Watford takımlarının formalarını da giymişti.
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