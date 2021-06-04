Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Gervinho ile Bruno Peres'i renklerie bağlayan Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrildi. Bordo-mavililer, RB Leipzig'in kadroda düşünmediği ve kiralamak istediği öne sürülen Alexander Sörloth için nabız yoklarken, Norveçli golcünün babası Goran Sörloth'tan oğlunun Trabzonspor'a transferine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu topladığı 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan bordo-mavililer, transfer temaslarını sıklaştırırken en merak edilen isimlerin başında Alexander Sörloth geliyor...
Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde bordo-mavili taraftarların takıma dönmesi için 2 milyonun üzerinde yorum ve mesaj attığı eski golcüsü Alexander Sörloth ile ilgili "Sörloth'un ve Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından payımız var. Dolayısıyla bu oyuncuların geleceğiyle ilgili beklenti hakkımız bulunuyor. Ancak şunu unutmamız gerekiyor ki; Sörloth şu an Leipzig'in sözleşmeli oyuncusu ve henüz kulüp oyuncunun geleceğiyle alakalı bir karar almadı."
"Teknik direktörünün bu konuda bir raporu yok. Bu yüzden başka bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken ve 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödeyen bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken o takıma saygı duymamız gerekiyor. RB Leipzig'in yeni gelen teknik direktörünün ve tabi ki kulübün oyuncuyla alakalı düşüncesi netleştiği zaman biz de kulübün vereceği karara göre daha net olarak konuşabiliriz. Ama şu an o noktada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.
Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth da Norveç basınına flaş açıklamalarda bulundu. İşte Goran Sörloth, Norveç'in önemli gazetelerinden Dagbladet'e yaptığı açıklamalar....
'HAYALLERİN ÇOK ÖTESİNDE'
Goran Sörloth, "Alexander'in Trabzonspor'a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak. Önce milli takımla oynayacak ardından Leipzig'e geri dönüp yeniden bir meydan okuma yapacak." ifadelerini kullandı.
'RESMİ BİR TEKLİF YOK'
Goran Sörloth, Norveçli golcünün 4 yıl daha Leipzig'de sözleşmesinin olduğunu ve bu sözleşmeye sadık kalacağını açıkladı. Goran Sörloth, "Şu anda ulaşan resmi bir teklif yok ve başka bir takım gideceği yönündeki haberler tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey yok" dedi.
'TARAFTAR ONUN DÖNMESİNİ İSTİYOR AMA...'
Goran Sörloth, Trabzonspor taraftarının oğlu Alexander Sörloth'a karşı gösterdikleri ilginin muhteşem olduğunu ifade etti. Goran Sörloth, "Taraftarlar onun geri dönmesini istiyor. Bu aslında güzel bir şey ama orada sadece bir sezon kaldı. Hem saha içinde hem saha dışında oldukça başarılı bir sezon geçirdi." dedi.
'HEM GURUR DUYDUM HEM MUTLU OLDUM'
Goran Sörloth, Dagbladet'e yaptığı açıklamada şunları ifade etti; "Bu geri dönüş mesajlarını gördüğümde hem gurur duydum hem mutlu oldum. Trabzonspor'da attığı gollerle yıldız oldu. Alexander, Trabzonspor'da kendini buldu. Bence taraftarı en çok etkileyen de bu oldu."
'LEIPZIG'DE KALIP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR'
"Abdullah Avcı onu takımda görmek istediğini açıkladı. Bu çok doğal çünkü Alex gerçekten çok iyi bir forvet. Fakat Trabzonspor'dan ayrılmak istemesinin sebebi kariyerinde daha üst seviyeye yükselmek istemesiydi ve bunu başardı. Açıkçası Leipzig ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor."
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