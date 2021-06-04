04 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Gervinho ile Bruno Peres'i renklerie bağlayan Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrildi. Bordo-mavililer, RB Leipzig'in kadroda düşünmediği ve kiralamak istediği öne sürülen Alexander Sörloth için nabız yoklarken, Norveçli golcünün babası Goran Sörloth'tan oğlunun Trabzonspor'a transferine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Geçtiğimiz sezonu topladığı 71 puanla 4. sırada tamamlayan 'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan bordo-mavililer, transfer temaslarını sıklaştırırken en merak edilen isimlerin başında geliyor...

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

Başkan geçtiğimiz günlerde bordo-mavili taraftarların takıma dönmesi için 2 milyonun üzerinde yorum ve mesaj attığı eski golcüsü ile ilgili "Sörloth'un ve 'nın bir sonraki satışından payımız var. Dolayısıyla bu oyuncuların geleceğiyle ilgili beklenti hakkımız bulunuyor. Ancak şunu unutmamız gerekiyor ki; Sörloth şu an 'in sözleşmeli oyuncusu ve henüz kulüp oyuncunun geleceğiyle alakalı bir karar almadı."

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

"Teknik direktörünün bu konuda bir raporu yok. Bu yüzden başka bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken ve 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödeyen bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken o takıma saygı duymamız gerekiyor. RB 'in yeni gelen teknik direktörünün ve tabi ki kulübün oyuncuyla alakalı düşüncesi netleştiği zaman biz de kulübün vereceği karara göre daha net olarak konuşabiliriz. Ama şu an o noktada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

'un babası da Norveç basınına flaş açıklamalarda bulundu. İşte Goran Sörloth, Norveç'in önemli gazetelerinden Dagbladet'e yaptığı açıklamalar....

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

'HAYALLERİN ÇOK ÖTESİNDE'
, "Alexander'in 'a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak. Önce milli takımla oynayacak ardından 'e geri dönüp yeniden bir meydan okuma yapacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

'RESMİ BİR TEKLİF YOK'
, Norveçli golcünün 4 yıl daha 'de sözleşmesinin olduğunu ve bu sözleşmeye sadık kalacağını açıkladı. Goran Sörloth, "Şu anda ulaşan resmi bir teklif yok ve başka bir takım gideceği yönündeki haberler tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey yok" dedi.

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

'TARAFTAR ONUN DÖNMESİNİ İSTİYOR AMA...'
, taraftarının oğlu 'a karşı gösterdikleri ilginin muhteşem olduğunu ifade etti. Goran Sörloth, "Taraftarlar onun geri dönmesini istiyor. Bu aslında güzel bir şey ama orada sadece bir sezon kaldı. Hem saha içinde hem saha dışında oldukça başarılı bir sezon geçirdi." dedi.

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

'HEM GURUR DUYDUM HEM MUTLU OLDUM'
, Dagbladet'e yaptığı açıklamada şunları ifade etti; "Bu geri dönüş mesajlarını gördüğümde hem gurur duydum hem mutlu oldum. 'da attığı gollerle yıldız oldu. Alexander, Trabzonspor'da kendini buldu. Bence taraftarı en çok etkileyen de bu oldu."

Son dakika spor haberleri: Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor...

'LEIPZIG'DE KALIP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR'
"Abdullah Avcı onu takımda görmek istediğini açıkladı. Bu çok doğal çünkü Alex gerçekten çok iyi bir forvet. Fakat 'dan ayrılmak istemesinin sebebi kariyerinde daha üst seviyeye yükselmek istemesiydi ve bunu başardı. Açıkçası ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor."

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