"Teknik direktörünün bu konuda bir raporu yok. Bu yüzden başka bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken ve 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödeyen bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken o takıma saygı duymamız gerekiyor. RB Leipzig'in yeni gelen teknik direktörünün ve tabi ki kulübün oyuncuyla alakalı düşüncesi netleştiği zaman biz de kulübün vereceği karara göre daha net olarak konuşabiliriz. Ama şu an o noktada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.