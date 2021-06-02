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Trabzonspor taraftarlarından Sörloth harekatı! 2 milyonu geçti

Taraftarlardan Sörloth harekatı! 2 milyona yakın...
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan , gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak istiyor. Bordo-mavililer transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katmış, Sörloth için ise deneyimli teknik adam "Beklemeye razıyım" şeklinde konuşmuştu. Bordo-mavili taraftarlar, Norveçli golcü için flaş bir harekat başlattı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS haberi)

forması altında 2019-2020 sezonunda gol kralı olan ve Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Alexander Sörloth, 20 milyon Euro karşılığında (10 milyonu 'a verildi) takımına gitmişti.

Alman ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşulan golcü oyuncu için Trabzonspor taraftarı sosyal medyada hareketre geçti ve Norveçli golcüyü Trabzonspor'a davet etti.

Sörloth'un Instagram hesabındaki son gönderisinde 2 milyonun üstünde yorum yaptı. Dünyaca ünlü 433 sayfası da Trabzonspor taraftarına destek vererek "Come to Trabzonspor" yorumu yaptı.

REKOR KIRMIŞTI

Norveçli golcü Alexander Sörloth Trabzonspor forması altında 2019-20 sezonunda 24 golle gol kralı olmuştu. Sörloth ayrıca Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamış, resmi maçlarda 33 golle yabancı oyuncular arasında rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, sezon sonunda da 20 milyon Euro bedelle ekibi Leipzig'e gitmişti.

Almanya'da istediği performansı sergileyemeyen Sörloth'un teknik adam değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşuluyor.

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