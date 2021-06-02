02 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Erce Kardeşler'e Bundesliga'dan flaş talip! Görüşmeler olumlu...

Erce'ye Bundesliga'dan flaş talip!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

forması giyen Erce Kardeşler'e Almanya 'dan flaş bir talip çıktı. Transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, 'den 'u kadrosuna katması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde satılsa dahi yine yedek oturacak olan Erce Kardeşler'e, Bundesliga ekiplerinden talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 'de, sonrasında 'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hâl böyle olunca ekibi de gelecek sezon için kaleye 'in formasını giyen 'u transfer etmeyi hedefliyor. Eğer bu transfer veya başka bir kaleci transferi gerçekleşirse, 2019 yılından bu yana Bordo-Mavili forma altında mücadele eden Erce Kardeşler, yine yedek kalacak.

Ancak 27 yaşındaki file bekçisi ile Almanya ekiplerinden 'in ilgilendiği öğrenildi.

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GÖRÜŞMELER OLUMLU!

Kırmızı-Beyazlı ekibin 33 yaşındaki eldiven ile yollarını ayırmayı planladığı belirtilirken, kaleye ise Erce'yi transfer etmeyi hedefliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda Erce Kardeşler'in menaceri ile Union Berlin'in yöneticileri arasında temasların sürdüğü öğrenildi. Şu anda iki taraf arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

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