Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Erce Kardeşler'e Bundesliga'dan flaş talip! Görüşmeler olumlu...

Trabzonspor forması giyen Erce Kardeşler'e Almanya Bundesliga'dan flaş bir talip çıktı. Transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, Başakşehir'den Mert Günok'u kadrosuna katması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Uğurcan Çakır satılsa dahi yine yedek oturacak olan Erce Kardeşler'e, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bordo-Mavililer'de, EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hâl böyle olunca Karadeniz ekibi de gelecek sezon için kaleye Başakşehir'in formasını giyen Mert Günok'u transfer etmeyi hedefliyor. Eğer bu transfer veya başka bir kaleci transferi gerçekleşirse, 2019 yılından bu yana Bordo-Mavili forma altında mücadele eden Erce Kardeşler, yine yedek kalacak.

Ancak 27 yaşındaki file bekçisi ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in ilgilendiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU!

Kırmızı-Beyazlı ekibin 33 yaşındaki eldiven Andreas Lutha ile yollarını ayırmayı planladığı belirtilirken, kaleye ise Erce'yi transfer etmeyi hedefliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda Erce Kardeşler'in menaceri ile Union Berlin'in yöneticileri arasında temasların sürdüğü öğrenildi. Şu anda iki taraf arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

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