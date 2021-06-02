Son dakika spor haberi: Canlı yayında Fode Koita sözleri! "Trabzonspor'a gelirse alternatif olur"

A Spor Yorumcusu Selahattin Kınalı, canlı yayında Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirdi. Fırtına'nın Kasımpaşa'dan kadrosuna katmak istediği Fode Koita hakkında da konuşan Kınalı, "Trabzonspor'a gelirse alternatif olur. Ancak Fatih Karagümrük forması giyen Ndao daha iyi bir oyuncu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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