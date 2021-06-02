Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan flaş transfer kararı! "Sörloth'u alırsak..."
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündem yeniden Alexander Sörloth. Bordo-mavililer, RB Leipzig'in kiralamayı düşündüğü Norveçli golcüyü yeniden renklerine bağlamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da kadroda görmek istediği açıkladığı Sörloth için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Karadeniz devinin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sörloth ve Marek Hamsik'i tabii ki takımda görmek isterim" diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Tecrübeli hoca, özellikle Norveçli forvetin alınması için gerekli girişimlerde bulunuyor.
Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavili takımda bizzat başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı'yı da bilgilendirdi. Avcı'nın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu öğrenmesi üzerine, "Eğer ekonomik olarak bizi zorlayacaksa Sörloth'un gelmesi durumunda sağ kanat transferinden vazgeçmeye de hazırım" dediği öğrenildi.
ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU
Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez gol sevinci yaşadı.
Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25'te kaldı.
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