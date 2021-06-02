02 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan flaş transfer kararı! "Sörloth'u alırsak..."

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündem yeniden Alexander Sörloth. Bordo-mavililer, RB Leipzig'in kiralamayı düşündüğü Norveçli golcüyü yeniden renklerine bağlamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da kadroda görmek istediği açıkladığı Sörloth için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan flaş transfer kararı! Sörloth'u alırsak...
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

devinin teknik direktörü , "Sörloth ve 'i tabii ki takımda görmek isterim" diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Tecrübeli hoca, özellikle Norveçli forvetin alınması için gerekli girişimlerde bulunuyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan flaş transfer kararı! Sörloth'u alırsak...

Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavili takımda bizzat başkan , Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör 'yı da bilgilendirdi. Avcı'nın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu öğrenmesi üzerine, "Eğer ekonomik olarak bizi zorlayacaksa Sörloth'un gelmesi durumunda sağ kanat transferinden vazgeçmeye de hazırım" dediği öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan flaş transfer kararı! Sörloth'u alırsak...

33
devi ile 49 maça çıkan ve fileleri 33 kez sarsan Sörloth, müthiş bir istatistiğe imza atmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon formasını 36 kez giydi ve sadece 6 kez fileleri sarsabildi.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan flaş transfer kararı! Sörloth'u alırsak...

ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU
Sörloth, geçen sezon , ve 'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle 'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen 5, ise 8 kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan flaş transfer kararı! Sörloth'u alırsak...

Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. , geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25'te kaldı.

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