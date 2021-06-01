01 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cristian Tello ısrarı sürüyor! İşte yapılan teklif

Fırtına'nın Tello ısrarı sürüyor! İşte yapılan teklif
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından ile Bruno Peres ile resmi sözleşme imzalayan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Kanat takviyesi isteyen bordo-mavililer, Real forması giyen Cristian Tello'yu gündemine almıştı. Fırtına, Tello transferi için girişimlerini sürdürürken, İspanyol basını Trabzonspor'un 29 yaşındaki futbolcu için yaptığı son teklifi duyurdu. (TS spor haberi)

Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Peres ve ile anlaşan Karadeniz devi Real 'ten Cristian Tello için de girişimlerde bulunmuştu.

Bu sezon ekiplerinden 'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon Euro'ya inmişti. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmemişti.

Tello'nun bazı hakları 'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor.

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FIRTINA'DAN 3.5 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Tello için yapılan son teklif duyuruldu.

Fırtına, sol kanat oyuncusu için Real Betis'e 3.5 milyon Euro önerdi.

Betis bu transfer gerçekleşirse bonservis bedelinin yarısını elde edecek. Oyuncunun %50 hakları Barcelona'da bulunuyor.

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