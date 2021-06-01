Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Fode Koita'ya özel program! Resmi imza...

Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile anlaşma sağlamıştı. Gineli yıldız özel program dahilinde çalışırken, resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı kaydedildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in sona ermesiyle Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gervinho ve Peres'i kadrosuna katan bordo mavililer Fode Koita'ya da imza attırmak için gün sayıyor.

Kasımpaşa'daki sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona eren Gineli santrafora Trabzonspor'un idman programı gönderdiği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun kampa kadar kendini hazırlamak adına verilen çalışmalara harfiyen uyduğu ifade edildi.

Koita'nın kısa süre içerisinde Trabzonspor'a resmi imzayı da atması bekleniyor.

Geçen sezonun çoğunluğunu kulübünde kadro dışı olarak geçiren Bengali Fode Koita çıktığı 13 maçta 4 gole imza attı.

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