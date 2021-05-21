Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Koita sesleri! İşte transferi duyurulacağı tarih...
Trabzonspor gelecek sezon için hücum hattına önemli takviyeler yapıyor. Fırtına, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde resmi olarak bitecek olan Fode Koita'da mutlu sona ulaştı. İşte bordo mavililerin transferi duyuracağı tarih... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Koita'nın transferini duyurmak için Kasımpaşa ile olan sözleşmesinin 31 Mayıs tarihinde resmi olarak sonuçlanmasını bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Koita ile sürekli iletişim halinde olduğu ve gelecek sezonla ilgili kafasındaki planları oyuncuya da aktardığı ifade edildi. Sağ ve sol kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen yıldız bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda Fırtına için ter dökecek. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig