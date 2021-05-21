21 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Koita sesleri! İşte transferi duyurulacağı tarih...

Koita sesleri! İşte duyurulacağı tarih...
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

gelecek sezon için hücum hattına önemli takviyeler yapıyor. , ekiplerinden Kasımpaşa ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde resmi olarak bitecek olan Fode Koita'da mutlu sona ulaştı. İşte bordo mavililerin transferi duyuracağı tarih... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Koita'nın transferini duyurmak için Kasımpaşa ile olan sözleşmesinin 31 Mayıs tarihinde resmi olarak sonuçlanmasını bekliyor. Teknik direktör 'nın Koita ile sürekli iletişim halinde olduğu ve gelecek sezonla ilgili kafasındaki planları oyuncuya da aktardığı ifade edildi. Sağ ve sol kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen yıldız bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce , , , Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda için ter dökecek. (Fotomaç)

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