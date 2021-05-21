21 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Cornelius transferinde ısrarcı! İşte Fırtına'nın yeni planı...

Trabzonspor Cornelius'ta ısrarcı! İşte yeni plan...
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. önderliğinde bordo mavili kulüp, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fırtınası'nın rotası ise santrfor transferi. Bordo mavili takım ilk iş olarak iyi bir golcü almak istiyor. Bu kapsamda uzun süredir Cornelius için pazarlıklar sürüyordu. Kulübü Parma ile bir türlü anlaşamayan Trabzonspor, bu transferde ısrarcı olmaya kararlı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

, transfer listesinin üst sıralarında bulunan Cornelius için yapılan görüşmelerde ikinci aşamaya geçti. Daha önce kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler, Danimarkalı forvet için İtalya'ya gitmiş ve hem oyuncuya hem de kulübü Parma'ya resmi teklifte bulunmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde Trabzonspor kulübüne resmi bir geri dönüş yapmayan Parma ve oyuncuyla yeniden temaslara geçmek isteyen bordo-mavili yöneticilerin yetkilendirdiği menajerlerin ikinci kez İtalya'ya gideceği ve bu transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi. Bu kez olumlu ya da olumsuz bir sonuç alınması hedefleniyor.

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YÖNETİM İŞİ SIKI TUTUYOR

devinin kurmayları Parma'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunmuştu. 1.93 boyundaki santrfor ile menajerine de "1 milyon 500 bin euro olan tavan ücretimizi geçmeyeceğiz" resti çekmişti. 'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için Trabzonspor'un önerisine sıcak bakıyor. Ancak başka kulüplerin devreye girmesi nedeniyle daha iyi bir teklif beklenildiği için vakit kazanılmaya çalışıldığı özellikle vurgulanıyor. Yönetim ise bir an önce transferlerin sonuçlandırılması için elini çabuk tutuyor. (Fotomaç)

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