Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor, Marek Hamsik'i kadrosuna katmak için girişimlerine devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Slovak yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. (TS spor haberi)

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Marek Hamsik ismi iyice öne çıktı. Sabah'ın haberine göre Slovak futbolcu, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek bordo-mavili yönetimi milli takım kampına davet etti. Karadeniz ekibi tarafından yetkilendirilen menajerler, oyuncunun kulübü Göteborg ile bir araya gelecek ve ağustosta biten sözleşmesini daha erken bir tarihe çekmeye çalışacak.

1.5 MİLYON EURO VE İMZA PARASI ÖNERİLECEK

Menajerler, bu işi hallettikten sonra Slokvakya'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek. Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın istediği rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, imza parasıyla birlikte bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.

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