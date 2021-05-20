20 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Sol Bamba kanseri yendiğini açıkladı!

Bamba'dan iyi haber!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'da bir dönem forma giyen , lenf kanseri hastalığını atlattığını açıkladı.

Bir dönem 'da da forma giyen futbolcu , lenf kanseri hastalığını atlattığını duyurdu.

Ocak ayında teşhisi konulan ve kemoterapi görmeye başlayan Sol Bamba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini belirtti.

ekibi 'de görev yapan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Umarım yakında tekrar sahada görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra 'de , , 'da gibi takımlarda oynayan Sol Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

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