02 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik transferinde flaş gelişme! Kampa davet ettiler

Hamsik transferinde flaş gelişme! Kampa davet ettiler
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor, 'i kadrosuna katmak için girişimlerine devam ediyor. Teknik direktör 'nın ısrarla istediği Slovak yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. ( haberi)

Orta sahaya takviye yapmak isteyen 'da ismi iyice öne çıktı. Sabah'ın haberine göre Slovak futbolcu, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek bordo-mavili yönetimi milli takım kampına davet etti. Karadeniz ekibi tarafından yetkilendirilen menajerler, oyuncunun kulübü ile bir araya gelecek ve ağustosta biten sözleşmesini daha erken bir tarihe çekmeye çalışacak.

1.5 MİLYON EURO VE İMZA PARASI ÖNERİLECEK

Menajerler, bu işi hallettikten sonra 'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek. Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın istediği rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, imza parasıyla birlikte bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör , Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.

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