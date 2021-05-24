Trabzonspor'da Abdullah Avcı sol bekini buldu! Haitam Aleesami...
Marlon ile sözleşme uzatmayan Trabzonspor, sol bek mevkisi için harekete geçti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Rostov ile sözleşmesi bitecek Haitam Aleesami'yi istediği belirtildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Marlon'un ayrılması sonrasında Karadeniz temsilcisinin yeni sol beki merak ediliyor. Le Havre takımından Umut Meraş'ı isteyen Trabzonspor yüksek bonservis sebebiyle bu transferde ilerleme kaydedememişti. Fransa'da küme düşen Nimes'in sol beki Birger Meling de gündemde. Görüşmeler sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililerin gündemine giren son ismin Haitam Aleesami oldu kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu daha önce de Trabzonspor'un radarına girmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Rostov ile kontratı biten Fas asıllı Norveçli için Fırtına'nın nabız yokladığı belirtildi. Haitam bu sezon ligde 14 karşılaşmada boy gösterdi.
SOLU RAKET GİBİ
Haitam Aleesami sol ayağını çok iyi kullanıyor. Sol bek pozisyonu haricinde stoper ve sol önde de oynayabiliyor. Bu çok yönlülüğü ile Trabzonspor'un radarına takılmış durumda.
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