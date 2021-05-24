Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...
Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Fırtına, 3 yıldız ismi birden Türkiye'ye getirebilir. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de sezon devam ederken Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı sık sık kadro derinliğini ve kalitesini artırmaları gerektiğini vurgulamıştı. Deneyimli hoca, camiaya haftalar öncesinden mesajlar göndererek transferlerin yaşına değil, kalitesine bakılması gerektiğini de istemişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer sezon devam ederken başlattıkları İtalya seferinde istedikleri 3 oyuncudan 2'sini renklerine bağladılar. Sağ beke Roma ile yollarını ayıran Bruno Peres dahil edildi, hücum hattı da Gervinho ile zenginleştirildi.
Trabzonspor'un beklediği bir isim daha var: Danimarkalı Andreas Cornelius.
BU HAFTA GELİYORLAR
Karadeniz temsilcisinin renklerine bağladığı 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ile 33'lük Gervinho bu hafta içerisinde Trabzon'a gelecekler. Bordo-mavili kulüple resmi imzaları attıktan sonra tatile çıkacaklar.
Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Gervinho'nun ise 2 yıllık kontratın altına imza atacağı öğrenildi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın çok istediği Andreas Cornelius için de hem Parma kulübüne hem de oyuncuya baskısını artırdı.
Kıran kırana pazarlıklar devam ederken şimdi merak edilen İtalya'ya, Bruno Peres ve Gervinho'yu almaya giden uçağa Vikingi de binecek mi?
GERVINHO BEĞENİLDİ
Bordo-mavili ekibin yeni transferi Gervinho dün Parma ile son maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerin Sampdoria'ya 3-0 kaybettiği mücadelede forma giyen 33 yaşındaki oyuncu çalımlarıyla göz doldurdu.
İTALYA'NIN EN İYİSİ
Andreas Cornelius bir kategoride Çizme futbolunun zirvesinde. 28 yaşındaki oyuncu maç başına 5.1 gibi akılalmaz bir hava topu kazanma yüzdesine sahip. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den beri sisteminde de bu tip uzun forvet oyuncularıyla oyunu rahatlatmak var.
TAM BİR KULE
Abdullah Avcı'nın Andreas Cornelius transferinde ısrarcı olmasının sebebi Danimarkalı oyununun birçok farklı taktiğe uyması. 28 yaşındaki forvet 1.93'lük boyuyla tam bir kule. Hava toplarına hakim olan Viking, ayaklarını da iyi kullanabiliyor.
Yunus Emre SEL
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