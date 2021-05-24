24 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Fırtına, 3 yıldız ismi birden Türkiye'ye getirebilir. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Süper Lig'de sezon devam ederken 'un hocası sık sık kadro derinliğini ve kalitesini artırmaları gerektiğini vurgulamıştı. Deneyimli hoca, camiaya haftalar öncesinden mesajlar göndererek transferlerin yaşına değil, kalitesine bakılması gerektiğini de istemişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer sezon devam ederken başlattıkları İtalya seferinde istedikleri 3 oyuncudan 2'sini renklerine bağladılar. Sağ beke Roma ile yollarını ayıran dahil edildi, hücum hattı da ile zenginleştirildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

'un beklediği bir isim daha var: Danimarkalı .

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

BU HAFTA GELİYORLAR
Karadeniz temsilcisinin renklerine bağladığı 31 yaşındaki sağ bek ile 33'lük bu hafta içerisinde 'a gelecekler. Bordo-mavili kulüple resmi imzaları attıktan sonra tatile çıkacaklar.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 'nun ise 2 yıllık kontratın altına imza atacağı öğrenildi. , 'nın çok istediği için de hem Parma kulübüne hem de oyuncuya baskısını artırdı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

Kıran kırana pazarlıklar devam ederken şimdi merak edilen İtalya'ya, ve 'yu almaya giden uçağa Vikingi de binecek mi?

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

GERVINHO BEĞENİLDİ
Bordo-mavili ekibin yeni transferi dün Parma ile son maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerin Sampdoria'ya 3-0 kaybettiği mücadelede forma giyen 33 yaşındaki oyuncu çalımlarıyla göz doldurdu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

İTALYA'NIN EN İYİSİ
bir kategoride Çizme futbolunun zirvesinde. 28 yaşındaki oyuncu maç başına 5.1 gibi akılalmaz bir hava topu kazanma yüzdesine sahip. 'nın Başakşehir'den beri sisteminde de bu tip uzun forvet oyuncularıyla oyunu rahatlatmak var.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

TAM BİR KULE
'nın transferinde ısrarcı olmasının sebebi Danimarkalı oyununun birçok farklı taktiğe uyması. 28 yaşındaki forvet 1.93'lük boyuyla tam bir kule. Hava toplarına hakim olan Viking, ayaklarını da iyi kullanabiliyor.

Yunus Emre SEL

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