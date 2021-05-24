Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferleri getiriyor! 3 yıldız birden...

Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Gervinho'nun ise 2 yıllık kontratın altına imza atacağı öğrenildi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın çok istediği Andreas Cornelius için de hem Parma kulübüne hem de oyuncuya baskısını artırdı.