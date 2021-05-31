RB Leipzig’in yeni teknik direktörü Jesse March, Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un ismini ilk 4 santrfor arasına yazmadı. Alman kulübü golcü forveti kiralama seçeneğini ele aldı. Fırtına eski gözdesini yakın takibe alırken, bordo mavili taraftarlar da sosyal medyada Sörloth'u mesaj yağmuruna tuttu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Alexander Sörloth sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak RB Leipzig'in yolunu tutmuştu. Ancak Norveçli yıldız, Bundesliga'da aradığını bulamadı. Son haftalarda açılan 25 yaşındaki golcü sezonun genelinde vasatı aşamadı. RB Leipzig'deki teknik adam değişikliği de Sörloth'a yaramadı. Sörloth takımın yeni hocası Jesse March'ın sezon planlaması içinde yer almıyor. Alman kulübü, yıldız oyuncuyu kiralama kararı aldı. Trabzonspor, İstanbul ekiplerinin de peşinde olduğu Sörloth transferinde ilk sırada yer alıyor. Tüm takım için belirlenen maksimum rakam olan 1.5 milyon euro'luk maaş sınırı Sörloth için esnetilecek.

MESAJ YAĞMURU

Bordo-mavili taraftarlar da Alexander Sörloth'un yeniden bordo- mavili formayı giymesini çok istiyor. Norveçli yıldızın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutuyorlar. Sörloth'un son paylaşımının altında 300 bini aşkın "Come to Trabzonspor" mesajı yolladı. (Fotomaç)

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