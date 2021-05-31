31 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Alexander Sörloth umudu! Taraftarlar da devrede

Alexander Sörloth umudu! Taraftarlar da devrede
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2021

’in yeni teknik direktörü , Norveçli yıldız 'un ismini ilk 4 santrfor arasına yazmadı. kulübü golcü forveti kiralama seçeneğini ele aldı. Fırtına eski gözdesini yakın takibe alırken, bordo mavili taraftarlar da sosyal medyada Sörloth'u mesaj yağmuruna tuttu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri ()

'de gol krallığına ulaşan sezon başında 'dan ayrılarak 'in yolunu tutmuştu. Ancak Norveçli yıldız, 'da aradığını bulamadı. Son haftalarda açılan 25 yaşındaki golcü sezonun genelinde vasatı aşamadı. RB Leipzig'deki teknik adam değişikliği de Sörloth'a yaramadı. Sörloth takımın yeni hocası 'ın sezon planlaması içinde yer almıyor. kulübü, yıldız oyuncuyu kiralama kararı aldı. Trabzonspor, ekiplerinin de peşinde olduğu Sörloth transferinde ilk sırada yer alıyor. Tüm takım için belirlenen maksimum rakam olan 1.5 milyon euro'luk maaş sınırı Sörloth için esnetilecek.

MESAJ YAĞMURU

Bordo-mavili taraftarlar da Alexander Sörloth'un yeniden bordo- mavili formayı giymesini çok istiyor. Norveçli yıldızın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutuyorlar. Sörloth'un son paylaşımının altında 300 bini aşkın "Come to Trabzonspor" mesajı yolladı. (Fotomaç)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Emirhan Aydoğan atağı! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş da devrede!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Steven Caulker'dan Fırtına'ya flaş cevap! Steven Caulker'dan Fırtına'ya flaş cevap!
Trabzonspor'a sambacı sol bek! Trabzonspor'a sambacı sol bek!
Fırtına'dan Emirhan Aydoğan atağı! İstanbul devleri de... Fırtına'dan Emirhan Aydoğan atağı! İstanbul devleri de...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör