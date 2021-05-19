19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres Ve Gervinho imzaya bekleniyor!
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor'da, hedef yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak. Bu doğrultuda, Bruno Peres ve Gervinho transferlerini bitiren bordo mavililer, listedeki diğer isimlere yöneldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan ve gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi.
İtalya Seri A ekiplerinden Parma'dan 33 yaşındaki Fildişili kanat Gervinho, Roma'dan 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Peres ile anlaşma sağlayan ve bir hafta içerisinde oyuncuları imzaya getirmeye hazırlanan bordo mavililer, gündemindeki diğer isimlere de yoğunlaştı.
Yönetim, sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını tamamlamakta kararlı.
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