19 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres Ve Gervinho imzaya bekleniyor!

Fırtına 2 yıldızı imzaya bekliyor!
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Spor Toto 'i 4. sırada bitiren 'da, hedef yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak. Bu doğrultuda, Bruno ve Gervinho transferlerini bitiren bordo mavililer, listedeki diğer isimlere yöneldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'de 2020-21 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan ve gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan 'da gözler transfere çevrildi.

ekiplerinden 'dan 33 yaşındaki , 'dan 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek ile anlaşma sağlayan ve bir hafta içerisinde oyuncuları imzaya getirmeye hazırlanan bordo mavililer, gündemindeki diğer isimlere de yoğunlaştı.

Yönetim, sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını tamamlamakta kararlı.

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