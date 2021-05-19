Son dakika spor haberi: Caleb Ekuban Trabzonspor'a veda mı ediyor?

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Celab Ekuban ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun, Karadeniz ekibinden ayrılarak kariyerine İtalya'da devam etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Günebakış'ın haberine göre, Ganalı futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, önceliği İtalya...

Sevgilisi İtalya'da yaşadığı için Seria A'da oynamayı düşünen Ekuban için Fiorentina ve Sampdoria'nın ilgisi var. Trabzonspor, Ekuban konusundaki bu ilginin teklife dönüşmesine bekliyor. Başarılı hücumcuyu daha önce Fransa'dan St. Etienne de istemişti.

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