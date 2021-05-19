19 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Caleb Ekuban Trabzonspor'a veda mı ediyor?

Ekuban Trabzonspor'a veda mı ediyor?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

'un başarılı futbolcusu Celab Ekuban ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun, Karadeniz ekibinden ayrılarak kariyerine 'da devam etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Günebakış'ın haberine göre, Ganalı futbolcunun da kariyerine 'da devam etmek istediği belirtilirken, önceliği ...

Sevgilisi İtalya'da yaşadığı için 'da oynamayı düşünen Ekuban için ve 'nın ilgisi var. , Ekuban konusundaki bu ilginin teklife dönüşmesine bekliyor. Başarılı hücumcuyu daha önce 'dan St. Etienne de istemişti.

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