31 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Emirhan Aydoğan atağı! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş da devrede!

Fırtına'dan Emirhan Aydoğan atağı! İstanbul devleri de...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2021

, geride kalan sezonda . Lig ekibi formasıyla yıldızını parlatan 'ı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu yeşil beyazlı ekipte, 30 maçta 7 defa ağları sarsıp 4 asist yaptı. Başarılı futbolcu için İstanbul devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve da devrede. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

, formasıyla bu sezon yıldızını iyice parlattı.

30 maçta 7 defa ağları sarsıp 4 asist yaptı.

da 2024'e kadar yeşil-beyazlılarla kontratı olan 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe ve da Emirhan için kuyrukta bekliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Steven Caulker'dan Fırtına'ya flaş cevap! Steven Caulker'dan Fırtına'ya flaş cevap!
Trabzonspor'a sambacı sol bek! Trabzonspor'a sambacı sol bek!
Trabzonspor'da Abdülkadir sürprizi! Uğurcan derken... Trabzonspor'da Abdülkadir sürprizi! Uğurcan derken...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör