31 Mayıs 2021, Pazartesi
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30 maçta 7 defa ağları sarsıp 4 asist yaptı.
Trabzonspor da 2024'e kadar yeşil-beyazlılarla kontratı olan 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da Emirhan için kuyrukta bekliyor.
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Emirhan Aydoğan atağı! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş da devrede!
Trabzonspor, geride kalan sezonda TFF 1. Lig ekibi Bursaspor formasıyla yıldızını parlatan Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu yeşil beyazlı ekipte, 30 maçta 7 defa ağları sarsıp 4 asist yaptı. Başarılı futbolcu için İstanbul devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da devrede. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Emirhan Aydoğan, Bursaspor formasıyla bu sezon yıldızını iyice parlattı.
30 maçta 7 defa ağları sarsıp 4 asist yaptı.
Trabzonspor da 2024'e kadar yeşil-beyazlılarla kontratı olan 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da Emirhan için kuyrukta bekliyor.
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