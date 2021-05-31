Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında geçen yıl farklı takımlara kiralık olarak giden oyunculardan 3'ünü kampa çağırdı. 3 isim dışındaki diğer futbolcular ise kendine kulüp bakacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı, 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında geçen sezon farklı takımlara kiralık gönderilen oyunculardan sadece 3'ünü çağırdı. Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan Murat Cem Akpınar'ın yanı sıra Muhammet Taha Tepe ve Salih Kavrazlı kampa davet edildi. Diğer oyunculardan kendilerine kulüp bulması istendi.

KAMPANYA BAŞLATILACAK

Karadeniz devi yeni sezon formalarını çıkardı ancak şu ana kadar yoğun bir talep yok. Pandemi sebebiyle satışlar beklenilen seviyede değil. Bordo mavili yönetim geçtiğimiz yıllardaki gibi bir kampanya başlatacak. Yöneticiler ön ayak olacak, ardından camianın ileri gelenleri alacakları binlerce formayı çocuklara dağıtacaklar. Böylece kulüp kasasına önemli bir giriş sağlanacak. (Fotomaç)

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