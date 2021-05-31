Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sürprizi! Uğurcan Çakır derken...
Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor’da, Uğurcan Çakır'ın olası satışından rekor gelir bekleniyor. Ancak bordo mavililerde, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız isim de adını hatırlatabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır şu anda Avrupa'nın en gözde isimlerinden biri. Adı İnter'den Monaco'ya, Lille'den Leicester'a kadar birçok takımla anılıyor. EURO 2020 sonrası yüksek bir bonservis bedeliyle gitmesine de kesin gözüyle bakılıyor.
Ancak Trabzonspor bu yaz bir ciddi bonservis girdisini daha kulüp kasasına koyabilir. Yeniden form tutan Abdülkadir Ömür geçmişte Manchester City, Sporting Lizbon, Monaco gibi ekiplerden güçlü teklifler almıştı.
Bordo-mavili yönetim 20 milyon euro civarındaki teklifleri dinleyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da fikrini soracak. Olası teklifler değerlendirmeye alınacak.
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