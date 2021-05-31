31 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sürprizi! Uğurcan Çakır derken...

Trabzonspor'da Abdülkadir sürprizi! Uğurcan derken...
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Transferde hareketli günler geçiren ’da, Uğurcan Çakır'ın olası satışından rekor gelir bekleniyor. Ancak mavililerde, 'nda boy gösterecek yıldız isim de adını hatırlatabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır şu anda Avrupa'nın en gözde isimlerinden biri. Adı İnter'den 'ya, Lille'den Leicester'a kadar birçok takımla anılıyor. sonrası yüksek bir bonservis bedeliyle gitmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak bu yaz bir ciddi bonservis girdisini daha kulüp kasasına koyabilir. Yeniden form tutan geçmişte Manchester City, , Monaco gibi ekiplerden güçlü teklifler almıştı.

Bordo-mavili yönetim 20 milyon euro civarındaki teklifleri dinleyecek. Teknik direktör 'nın da fikrini soracak. Olası teklifler değerlendirmeye alınacak.

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