30 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: 2019/2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve sezonu gol kralı olarak tamamlayarak Bundesliga ekibi RB Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth, yeniden bordo-mavili takımın gündeminde. Alman ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen golcü futbolcuyla ilgili Fırtına'yı sevindiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

Sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemine yoğunlaşan 'da hareketli günler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

ve ile resmi sözleşme imzalayan bordo-mavililerde gözler forvet transferine çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

Sezon başında 'den kiraladığı Benik Afobe ile yollarını ayıran , gözünü eski golcüsü 'a dikti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

"SÖRLOTH'U HERKES İSTİYOR"

Başkanı , geçtiğimiz günlerde Norveçli forvet ile ilgili yaptığı açıklamada Sörloth'u herkes istiyor. 'de hangi takım taraftarı Sörloth'u takımında görmek istemez. Biraz realist olarak değerlendirmemiz lazım. Birincisi, bir hoca değişikliği oldu. Hoca ile Sörloth'un bir uyumsuzluğu olduğu gerçek. Sörloth hiçbir zaman yedek kulübesinde oturacak bir oyuncu değil. Onu çok iyi tanıyorum. Kendisi de bana zaman zaman ifade ediyor. Beni iyi tanıyorsun, benim tek isteğim oynamak ve gol atmak diyor. Nagelsmann'ın sistemi Sörloth'a hiç uymayan bir sistem. Yeni gelen hoca onun hakkında ne düşünecek, sistemine uygun mu değil mi? Yeni gelen hoca bu kararı verdikten sonra, karar verecek. O karardan sonra bazı şeyleri çok net konuşabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

Ünlü dergisi Kicker, 'in yeni teknik direktörü 'ın gelecek sezonki forvet planlamasını masaya yatırdı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

Haberde ABD'li çalıştırıcının yeni sezonda 4 forveti kadrosunda tutmak istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

'de 'in yanı sıra ve 'in yerlerinin garanti olduğu vurgulanırken, ekibinin bu üç ismin yanına bir forvet takviyesi daha yapacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

Eğer forvet hattına transfer yapılmazsa kadrodaki santrforlardan Hee-Chan Hwang ve Sörloth'tan biri tercih edilecek.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

MARSCH SÖRLOTH'U DÜŞÜNMÜYOR

'ın bu durumda tercihinin Hwang'tan yana kullanacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

ekibinin Norveçli santrforu kiralık olarak göndermeyi düşündüğü ve 'un Sörloth ile ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...

'de 25 yaşındaki futbolcuyu özgüvenini yeniden kazanabileceği bir takıma vermek istediği belirtildi.

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