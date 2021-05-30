Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi! RB Leipzig...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: 2019/2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve sezonu gol kralı olarak tamamlayarak Bundesliga ekibi RB Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth, yeniden bordo-mavili takımın gündeminde. Alman ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen golcü futbolcuyla ilgili Fırtına'yı sevindiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemine yoğunlaşan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.
Bruno Peres ve Gervinho ile resmi sözleşme imzalayan bordo-mavililerde gözler forvet transferine çevrildi.
Sezon başında Stoke City'den kiraladığı Benik Afobe ile yollarını ayıran Fırtına, gözünü eski golcüsü Alexander Sörloth'a dikti.
"SÖRLOTH'U HERKES İSTİYOR"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Norveçli forvet ile ilgili yaptığı açıklamada Sörloth'u herkes istiyor. Türkiye'de hangi takım taraftarı Sörloth'u takımında görmek istemez. Biraz realist olarak değerlendirmemiz lazım. Birincisi, bir hoca değişikliği oldu. Hoca ile Sörloth'un bir uyumsuzluğu olduğu gerçek. Sörloth hiçbir zaman yedek kulübesinde oturacak bir oyuncu değil. Onu çok iyi tanıyorum. Kendisi de bana zaman zaman ifade ediyor. Beni iyi tanıyorsun, benim tek isteğim oynamak ve gol atmak diyor. Nagelsmann'ın sistemi Sörloth'a hiç uymayan bir sistem. Yeni gelen hoca onun hakkında ne düşünecek, sistemine uygun mu değil mi? Yeni gelen hoca bu kararı verdikten sonra, Leipzig karar verecek. O karardan sonra bazı şeyleri çok net konuşabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü Alman dergisi Kicker, RB Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın gelecek sezonki forvet planlamasını masaya yatırdı.
Haberde ABD'li çalıştırıcının yeni sezonda 4 forveti kadrosunda tutmak istediği belirtildi.
Leipzig'de Brian Brobbey'in yanı sıra Yussuf Poulsen ve Justin Kluivert'in yerlerinin garanti olduğu vurgulanırken, Alman ekibinin bu üç ismin yanına bir forvet takviyesi daha yapacağı öğrenildi.
Eğer forvet hattına transfer yapılmazsa kadrodaki santrforlardan Hee-Chan Hwang ve Sörloth'tan biri tercih edilecek.
MARSCH SÖRLOTH'U DÜŞÜNMÜYOR
Jesse Marsch'ın bu durumda tercihinin Hwang'tan yana kullanacağı öğrenildi.
Alman ekibinin Norveçli santrforu kiralık olarak göndermeyi düşündüğü ve Trabzonspor'un Sörloth ile ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı.
Leipzig'de 25 yaşındaki futbolcuyu özgüvenini yeniden kazanabileceği bir takıma vermek istediği belirtildi.
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