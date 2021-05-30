Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor
Trabzonspor'da ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performans sonrasında Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır için Ligue 1 ekiplerinden Monaco teklifini iletti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı bu teklifi değerlendirmeye alırken, o oyuncuyu da istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performasını Milli Takım'a da yansıtan Uğurcan Çakır birçok Avrupa devinin yakın takibinde. Geçtiğimiz haftalarda adı Handanovic'in yerine Inter ile anılan 25 yaşındaki eldivene şimdi de Monaco talip oldu.
Monaco, Trabzonspor'a 12 milyon euro bonservis ve Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte önerdi.
HEMEN "EVET" DEMEDİ
Trabzonspor'da yönetim bu farklı teklifi değerlendirmeye aldı. Özellikle para miktarının yanında Süper Lig'i bilen ve süratiyle dikkat çeken Henry Onyekuru'nun da öneriye dahil olması cazip bulundu. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray formasıyla verdiği katkı ve olası transferi halinde Trabzonspor'a verecekleri masaya yatırıldı.
Yine de EURO 2020 oynamış bir Uğurcan Çakır'ın piyasasının daha yüksek olacağını düşünen yönetim Monaco'nun bu önerisine "Evet" yanıtını vermedi.
İŞTE BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN CEVABI: BALLO'YU DA EKLEYELİM
Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Monaco'nun teklifini teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti. Avcı da öneriyi dikkat çekici bulurken fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve Fransız ekibinden Fode Ballo'yu da istedi.
Marlon gönderildikten sonra yerine iyi bir sol bek bakan bordomavililerin istediği 24 yaşındaki sol bekin kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.
Trabzonspor, Monaco'ya "Ballo'yu da eklerseniz 12 milyon Euro'da biraz indirim yapabilirsiniz" teklifini sundu. Şimdi Monaco'nun tavrı merak ediliyor. Ya 12 milyon euro artı Onyekuru teklifindeki rakamı yükseltecekler. Ya da bu öneriye Ballo'yu ekleyecekler.
MERT GÜNOK LİSTE BAŞINDA
Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrasında iyi bir teklifle kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı mutlaka iyi bir kaleci transferi yapmaları gerektiğini yönetime iletmişti, Başakşehir'den Mert Günok'un adnı vermişti.
32 yaşındaki eldivenin kulübüyle 2 sezon daha kontratı var. Ancak yeniden yapılanmaya gidecek İstanbul ekibinin uygun bir bedelle Mert'i bırakacağı belirtildi. Avcı onu çok istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig