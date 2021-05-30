30 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

Trabzonspor'da ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performans sonrasında Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır için Ligue 1 ekiplerinden Monaco teklifini iletti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı bu teklifi değerlendirmeye alırken, o oyuncuyu da istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performasını Milli Takım'a da yansıtan Uğurcan Çakır birçok Avrupa devinin yakın takibinde. Geçtiğimiz haftalarda adı Handanovic'in yerine Inter ile anılan 25 yaşındaki eldivene şimdi de Monaco talip oldu.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

Fransa Ligi'nde , , Lyon gibi ekipleri zorlayacak bir kadro oluşturmak isteyen kırmızı- beyazlılar, Trabzonspor'un teklifini çaldı. Teklifleri de bir hayli ilginçti.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

Monaco, Trabzonspor'a 12 milyon euro bonservis ve 'da kiralık oynayan 'yu bonservisiyle birlikte önerdi.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

HEMEN "EVET" DEMEDİ

Trabzonspor'da yönetim bu farklı teklifi değerlendirmeye aldı. Özellikle para miktarının yanında 'i bilen ve süratiyle dikkat çeken 'nun da öneriye dahil olması cazip bulundu. Nijeryalı oyuncunun formasıyla verdiği katkı ve olası transferi halinde Trabzonspor'a verecekleri masaya yatırıldı.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

Yine de EURO 2020 oynamış bir Uğurcan Çakır'ın piyasasının daha yüksek olacağını düşünen yönetim Monaco'nun bu önerisine "Evet" yanıtını vermedi.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

İŞTE BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN CEVABI: BALLO'YU DA EKLEYELİM

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Monaco'nun teklifini teknik direktör 'ya iletti. Avcı da öneriyi dikkat çekici bulurken fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve Fransız ekibinden Fode Ballo'yu da istedi.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

Marlon gönderildikten sonra yerine iyi bir sol bek bakan bordomavililerin istediği 24 yaşındaki sol bekin kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

Trabzonspor, Monaco'ya "Ballo'yu da eklerseniz 12 milyon Euro'da biraz indirim yapabilirsiniz" teklifini sundu. Şimdi Monaco'nun tavrı merak ediliyor. Ya 12 milyon euro artı Onyekuru teklifindeki rakamı yükseltecekler. Ya da bu öneriye Ballo'yu ekleyecekler.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

MERT GÜNOK LİSTE BAŞINDA

Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrasında iyi bir teklifle kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör mutlaka iyi bir kaleci transferi yapmaları gerektiğini yönetime iletmişti, Başakşehir'den Mert Günok'un adnı vermişti.

Son dakika transfer haberleri: Monaco'nun Uğurcan Çakır teklifine Trabzonspor'dan yanıt! Abdullah Avcı onu da istiyor

32 yaşındaki eldivenin kulübüyle 2 sezon daha kontratı var. Ancak yeniden yapılanmaya gidecek İstanbul ekibinin uygun bir bedelle Mert'i bırakacağı belirtildi. Avcı onu çok istiyor.

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