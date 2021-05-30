Trabzonspor, Monaco'ya "Ballo'yu da eklerseniz 12 milyon Euro'da biraz indirim yapabilirsiniz" teklifini sundu. Şimdi Monaco'nun tavrı merak ediliyor. Ya 12 milyon euro artı Onyekuru teklifindeki rakamı yükseltecekler. Ya da bu öneriye Ballo'yu ekleyecekler.