Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan flaş karar! Abdulkadir Parmak...
Trabzonspor'da disiplinsiz tavırlarıyla daha önce kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda affedildi. Alınan karar, bordo mavililerin resmi sitesinden duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da disiplinsiz davranışları sebebiyle Galatasaray maçı sonrası kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda affedildi. Bordo mavililer, alınan kararı resmi sitesinden duyurdu.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir."
Abdulkadir Parmak'ın affedilmesiyle ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 29, 2021
Detaylar👉 https://t.co/LXJsV6dEd3 pic.twitter.com/Byl8KuPJpG
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