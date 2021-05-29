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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan flaş karar! Abdulkadir Parmak...

Trabzonspor'dan flaş karar! Abdulkadir Parmak...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

'da disiplinsiz tavırlarıyla daha önce kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, 'nın talebi doğrultusunda affedildi. Alınan karar, bordo mavililerin resmi sitesinden duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

'da disiplinsiz davranışları sebebiyle maçı sonrası kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, 'nın talebi doğrultusunda affedildi. Bordo mavililer, alınan kararı resmi sitesinden duyurdu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir."

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