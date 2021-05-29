29 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni sezon formalarından satış rekoru bekliyor

Trabzonspor rekor bekliyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

geçtiğimiz günlerde 2021-2022 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Bordo-mavililerde ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, formaların taraftarlarca çok beğenildiğini ve satış rekoru kırmak istediklerini söyledi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, yeni sezon formalarının çok beğenildiğini belirtti. Orhan; çubuklu, açık mavi ve koyu lacivert üretilecek yetişkin formalarının 299 liradan, çocuk formalarının 279 liradan satışa sunulacağını kaydetti. 2019 yılında 180 bin civarında forma sattıklarını, bu sezon ise sayının 80 binin üzerinde kaldığını belirten Orhan, "Koronavirüs satışları olumsuz etkiledi. Yeni sezon formalarımızdan çok ümitliyiz. İnşallah satış rekoru kırarız" dedi.

YENİ BİR PROJE

Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, altyapı ve kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili olarak Fotomaç'a konuştu. Sağıroğlu, "Kiraladığımız futbolculardan 2-3'ü geri dönecek. Gerisi satılacak. Gelecek sezon için U19 Lig'inde ilk 5'e giren takımların 3. Lig'e çıkması için bir planlama var. Biz de bunu destekliyoruz" dedi.

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