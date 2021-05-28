28 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fousseni Diabate için Göztepe'den haber bekliyor!

Trabzonspor Diabate için haber bekliyor!
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

'i 4. sırada tamamlayan 'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililer, devre arasında 'ye kiralık olarak gönderdiği Fousseni Diabate için ekibinden haber bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Haber61'e göre, sezonun devre arasında Fousseni Diabate'yi 'ye kiralık gönderen , ekibinden haber bekliyor.

Göztepe'nin teknik direktör , Malili yıldızdan memnun ve takımda kalmasını istiyor. Ancak Göztepe'de başkan belirsizliği var.

görevi bırakacağını açıklasa da, henüz bu konu net değil. Bordo-Mavili yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.

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