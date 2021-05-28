Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fousseni Diabate için Göztepe'den haber bekliyor!

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililer, devre arasında Göztepe'ye kiralık olarak gönderdiği Fousseni Diabate için İzmir ekibinden haber bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Haber61'e göre, sezonun devre arasında Fousseni Diabate'yi Göztepe'ye kiralık gönderen Trabzonspor, İzmir ekibinden haber bekliyor.

Göztepe'nin teknik direktör Ünal Karaman, Malili yıldızdan memnun ve takımda kalmasını istiyor. Ancak Göztepe'de başkan belirsizliği var.

Mehmet Sepil görevi bırakacağını açıklasa da, henüz bu konu net değil. Bordo-Mavili yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.

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