29 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Lucas Biglia transferinden vazgeçti

Fırtına Biglia'dan vazgeçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Orta sahasını güçlendirmek isteyen , Fatih Karagümrük'te forma giyen için temasa geçmişti. Bordo-mavililer, futbolcunun İstanbul'da kalmak istemesi nedeniyle transferden vazgeçti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'un orta saha için düşündüğü oyunculardan olan 'nın İstanbul'da kalmak istediği öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe'nin de teklifi yaptığı Karagümrük'ün 35 yaşındaki Arjantinli futbolcusu için yaptığı girişimlerini sonlandırdı.

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