29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Trabzonspor Lucas Biglia transferinden vazgeçti
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Biglia için temasa geçmişti. Bordo-mavililer, futbolcunun İstanbul'da kalmak istemesi nedeniyle transferden vazgeçti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un orta saha için düşündüğü oyunculardan olan Lucas Biglia'nın İstanbul'da kalmak istediği öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe'nin de teklifi yaptığı Karagümrük'ün 35 yaşındaki Arjantinli futbolcusu için yaptığı girişimlerini sonlandırdı.
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