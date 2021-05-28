28 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da Hamsik heyecanı!

Trabzonspor’da Hamsik heyecanı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Kaliteli bir orta saha oyucusunu transfer etmek isteyen ’un yıldız oyuncu ile ilgilendiği öğrenilirken, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile 33 yaşındaki Slovakyalı ismi takımlarına davet etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Tamamlanan sezonda genç bir kadro ile mücadele eden ve yeni sezonda teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda tecrübeli isimleri kadroya katmayı planlayan , bu noktada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına 34 yaşındaki ve savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek 'i transfer eden bordo-mavililer, orta saha bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.

TEKNİK HEYET SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'un, yıllarca ekiplerinden formasını giydikten sonra ve daha sonra liginin yolunu tutan ile ilgilendiği öğrenildi. Menajerinin oyuncuyu bordo-mavili takıma önerdiği, teknik heyetin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Resmi olarak görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un Hamsik için harekete geçebileceği ifade edildi.

BİNLERCE TARAFTAR HAMSIK'I TRABZONSPOR'A DAVET ETTİ

Bu arada deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik'i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına '' yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor'a davet etti.

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